Crimean Bridge damage will cause logistical problems for Russian forces, Ukrainian official Кримський міст знову підірвали » Кримський міст атакували СБУ і ВМС Нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС, повідомили джерела «Української правди» — співрозмовники УП в СБУ «До нічного підриву Кримського мосту причетна СБУ та Військово-морські сили України». Міст атакували за допомогою надводних дронів. ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ БАЗА ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ БАЗА Співрозмовник УП зазначив, що дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити. Водночас керівниця пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі національного марафону новин припустила, що події на Кримському мосту можуть бути провокацією самих росіян.