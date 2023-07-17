Кримський міст атакували СБУ і ВМС

Нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС, повідомили джерела «Української правди» — співрозмовники УП в СБУ
«До нічного підриву Кримського мосту причетна СБУ та Військово-морські сили України».
Міст атакували за допомогою надводних дронів.
Співрозмовник УП зазначив, що дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити.
Водночас керівниця пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі національного марафону новин припустила, що події на Кримському мосту можуть бути провокацією самих росіян.
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