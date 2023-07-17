Китай заявив про готовність долучитися до переговорів щодо продовження «зернової угоди»

Про це сказала речниця МЗС Китаю Мао Нін, передає Anadolu.
«Китай сподівається, що чорноморська зернова ініціатива й надалі буде збалансованою та повністю реалізованою», — сказала дипломатка.
За її словами, Пекін також висунув свої ініціативи щодо міжнародного співробітництва в галузі продовольчої безпеки.
«Китайська сторона готова посилити комунікацію та співпрацю з усіма сторонами для сприяння більшому міжнародному консенсусу та забезпечення глобальної продовольчої безпеки», — сказала Мао Нін.
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