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Китай заявив про готовність долучитися до переговорів щодо продовження «зернової угоди»

Про це сказала речниця МЗС Китаю Мао Нін, передає Anadolu.

«Китай сподівається, що чорноморська зернова ініціатива й надалі буде збалансованою та повністю реалізованою», — сказала дипломатка.

За її словами, Пекін також висунув свої ініціативи щодо міжнародного співробітництва в галузі продовольчої безпеки.

«Китайська сторона готова посилити комунікацію та співпрацю з усіма сторонами для сприяння більшому міжнародному консенсусу та забезпечення глобальної продовольчої безпеки», — сказала Мао Нін.

17 июля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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