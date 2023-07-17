Фон дер Ляйен: решение РФ о приостановке участия в Черноморском зерновом соглашении – циничный шаг США тестують засоби протидії дронам-камікадзе » Китай заявив про готовність долучитися до переговорів щодо продовження «зернової угоди» Китай підтримав «повністю реалізовану» чорноморську зернову ініціативу й висловив готовність узяти участь у переговорах щодо продовження угоди Про це сказала речниця МЗС Китаю Мао Нін, передає Anadolu. «Китай сподівається, що чорноморська зернова ініціатива й надалі буде збалансованою та повністю реалізованою», — сказала дипломатка. За її словами, Пекін також висунув свої ініціативи щодо міжнародного співробітництва в галузі продовольчої безпеки. «Китайська сторона готова посилити комунікацію та співпрацю з усіма сторонами для сприяння більшому міжнародному консенсусу та забезпечення глобальної продовольчої безпеки», — сказала Мао Нін.