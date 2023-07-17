Фон дер Ляйен: решение РФ о приостановке участия в Черноморском зерновом соглашении – циничный шаг

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник назвала решение России приостановить экспорт зерна из украинских портов «циничным шагом», добавив, что ЕС будет продолжать работать над обеспечением продовольственной безопасности стран с низкими доходами.

Напомним, что Россия заявила о приостановке участия в Черноморской зерновой инициативе, заключенном при посредничестве ООН и Турции, всего через несколько часов после того, как Москва заявила, что Украина атаковала Крымский мост.

При этом Кремль заявил, что между этими двумя событиями нет никакой связи.

Приостановка зерновой сделки может привести к росту цен на продовольствие во всем мире, особенно в беднейших странах. Украина и Россия являются одними из крупнейших в мире экспортеров зерна и других продуктов питания.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что по-прежнему верит в то, что президент России Владимир Путин хочет продлить сделку. Он сообщил журналистам, что в понедельник состоится встреча министров иностранных дел Турции и России.

«Я надеюсь, что в ходе этой беседы мы сможем добиться определенного прогресса и продолжить без паузы», – сказал Эрдоган.

Мировые цены на продовольственные товары в понедельник выросли, хотя рост был ограниченным, что свидетельствует о том, что трейдеры пока не ожидают серьезного кризиса поставок.