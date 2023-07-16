WP: Мінні поля – найбільша перешкода для українського контрнаступу

«За словами солдатів, тривала підготовка до контрнаступу, який розпочався близько місяця тому на багатьох ділянках поля бою на сході і півдні України, дала росіянам час на підготовку. Території глибиною від 3 до 10 миль (близько 5-16 км – ред.) перед основними опорними пунктами росіян були щільно заміновані протитанковими і протипіхотними мінами і розтяжками. За їхніми словами, ці оборонні споруди успішно стримують український наступ.

В результаті, за словами українських військовослужбовців, українські сили змінили стратегію. Замість того, щоб намагатися прорватись за допомогою бойових машин піхоти і бойових танків, які західні союзники надали Україні для контрнаступу, підрозділи просуваються вперед повільно, пішки».

Як пише WP, боротьба України на мінних полях виявила вразливість бронетранспортерів і танків – особливо новоприбулих американських бойових машин «Бредлі» і німецьких танків «Леопард», які офіційні особи вважали ключовими для України, щоб відвоювати окуповану росіянами територію.

«Ці машини отримали схвальні відгуки від солдатів – навіть після підриву на мінах більшість людей, які перебували в них, виживають, отримавши лише незначні поранення – але вони не змогли самостійно прорвати російську оборону», – пише газета.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Україні потрібне спеціальне дистанційне обладнання для розмінування. В інтерв’ю WP він розповів, що Україна використовує надані США системи M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC), але «вони також знищуються», а тому «їх потрібно багато».