Після значних втрат під час контрнаступу Україна змінила свою тактику, — NYT

Про це пише The New York Times.

За даними американських і європейських чиновників, протягом перших двох тижнів контрнаступу Сил оборони, близько 20% української військової техніки зазнали пошкоджень або були знищені. Серед втрат були й західні бойові машини, такі як танки та бронетранспортери, на які українські сили розраховували для відбиття російської агресії.

Однак, рівень втрат знизився до 10% у наступні тижні завдяки тому, що Україна змінила тактику, зберігши більше військ і техніки, необхідних для великого наступу.

«Деякі покращення відбулися завдяки тому, що Україна змінила тактику, зосередившись більше на виснаженні російських військ артилерією та ракетами великої дальності, ніж на атаці по ворожих мінних полях», — йдеться у повідомленні.

Однак, втрати ворога також зменшилися, оскільки сам контрнаступ уповільнився, а іноді навіть зупинявся, через те, що українські солдати стикаються з грізною обороною Росії.

«І попри втрати, українці поки що пройшли тільки п’ять із 60 миль (8,4 кілометра із 96,5), які вони сподіваються подолати, щоб вийти до моря на півдні й розділити російські війська на дві частини», — зазначає видання.