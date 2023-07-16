Кабани перебираються в Варшаву, бо там краще життя

Кабанам подобаються околиці Варщави, бо там завжди є що поїсти, та багато місцьде зупинитися. Про це пише ukrainianinpoland.pl

У 2023 році ситуація з кабанами в Варшаві сильно погіршилася. Цих тварин значно побільшало на вулицях міста й вони приносять немало клопоту місцевим жителям. Тож було ухвалено рішення ловити й відстрілювати тварин.





Рішення про відстрілювання кабанів у Варшаві

Відповідне рішення було прийнято мером Варшави Рафалом Тшасковським. Як заявив мер:

З дуже тяжким серцем але я вимушений був ухвалити рішення про обмежене полювання й відстріл кабанів. В минулому році я утримався від цього рішення. В сусідніх гмінах кабанів відстрілювали, але ми утримувалися від цього. Втім, я спираюся на думку експертів, які дали зрозуміти, що якщо ми хочемо подбати про безпеку жителів Варшави, таке рішення має бути прийняте. Й я його прийняв.

Раніше кабанів усілякими способами відлякували від Варшави, але ці дії виявилися малоефективними. Рафал Тшасковський, однак, сподівається, що це буде вимушена міра й надалі Варшава зможе поратися з ситуацією з кабанами, не прибігаючи до відстрілу тварин.

Варто зазначити, що у Варшаві вже давно спостерігається проблема зі скупченням кабанів у місті. Тільки з початку 2023 року було зафіксовано понад 2,5 тисяч повідомлень про зустріч з кабаном у столиці Польщі. З подібною проблемою також стикаються Гданськ, Гдиня, Ольштин, Вроцлав і Краків.

Як правило, тварин приваблюють до міста сміттєзвалища. Крім того, деякі жителі міст їх годують. Саме тому кабанів з’являється все більше й більше. Тож у Польщі закликають не годувати їх і по можливості ретельно закривати кришку смітника. А якщо ви живете біля місця скупчення тварин – по можливості не виходьте з дому після настання темряви.

Якщо ви все ж зустрілися з кабаном, то варто дотримуватися такого алгоритму дій:

Не наближайтеся до тварини й не робіть різких рухів. Зберігайте спокій і якщо є можливість – обійдіть тварину. Якщо ви на прогулянці разом з собакою – не підпускайте її до кабана. Міцно тримайте пса на повідку. Якщо ви бачите, що кабан збирається напасти – залізьте якомога вище. Не намагайтеся втікати – кабани бігають дуже швидко й, скоріш за все, втекти вам не вдасться.

Якщо ви не зустрілися з кабаном але побачили його сліди – подзвоніть до місцевого відділу Straż Miejska, Центру антикризового управління або в Міський департамент охорони навколишнього середовища. Але варто також повідомити цим службам і про зустріч з твариною.