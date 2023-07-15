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За добу Росія втратила в Україні 590 солдатів, 24 безпілотники і 5 танків

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати Росії в Україні на війні

З 24 лютого 2022 року до 15 липня 2023 року країна-агресорка втратила в Україні:

  • особового складу ‒ близько 237 180 (+590) солдатів
  • танків ‒ 4102 (+5)
  • бойових броньованих машин ‒ 8019 (+11)
  • артилерійських систем – 4463 (+14)
  • РСЗВ – 680 (+0)
  • засобів ППО ‒ 425 (+2)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 310 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3807 (+24)
  • крилатих ракет ‒ 1273 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7036 (+17)
  • спеціальної техніки ‒ 664 (+2)

Остаточні дані уточнюють.

15 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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