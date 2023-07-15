За добу Росія втратила в Україні 590 солдатів, 24 безпілотники і 5 танків

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати Росії в Україні на війні
З 24 лютого 2022 року до 15 липня 2023 року країна-агресорка втратила в Україні:
- особового складу ‒ близько 237 180 (+590) солдатів
- танків ‒ 4102 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 8019 (+11)
- артилерійських систем – 4463 (+14)
- РСЗВ – 680 (+0)
- засобів ППО ‒ 425 (+2)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 310 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3807 (+24)
- крилатих ракет ‒ 1273 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7036 (+17)
- спеціальної техніки ‒ 664 (+2)
Остаточні дані уточнюють.
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