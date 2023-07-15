США відправлять F-16 для захисту кораблів у Перській затоці У США вистачить ресурсів для підтримки України, — Пентагон » За добу Росія втратила в Україні 590 солдатів, 24 безпілотники і 5 танків За час повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 237 180 військових, 3807 безпілотників і 4102 танки. За 14 липня українські захисники відбили усі ворожі атаки в районі Берехівки Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Втрати Росії в Україні на війні З 24 лютого 2022 року до 15 липня 2023 року країна-агресорка втратила в Україні: особового складу ‒ близько 237 180 (+590) солдатів

танків ‒ 4102 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 8019 (+11)

артилерійських систем – 4463 (+14)

РСЗВ – 680 (+0)

засобів ППО ‒ 425 (+2)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 310 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3807 (+24)

крилатих ракет ‒ 1273 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7036 (+17)

спеціальної техніки ‒ 664 (+2) Остаточні дані уточнюють.