Велика Британія підготувала 18 тисяч українських піхотинців за час повномасштабного вторгнення РФ

Станом на 15 липня 2023 року у Великій Британії пройшли підготовку 18 тисяч українських піхотинців у межах програми Op Interflex

Про це повідомило Міноборони Британії у twitter.

Зазначається, що українських піхотинців навчали у межах програми Op Interflex під керівництвом Британії, яка стартувала 26 червня 2022 року. З того часу було підготовлено 18 тисяч новобранців.

У Міноборони додали, що програма підготовки «навчає українців виживати і бути смертельно небезпечними у боротьбі проти незаконного вторгнення на їхню Батьківщину».

Британське оборонне відомство опублікувало відео з кадрами навчання українських військовослужбовців.

13 червня Велика Британія на зустрічі міністрів оборони Об’єднаних експедиційних сил (JEF) оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на понад €107 млн.