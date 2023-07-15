Велика Британія підготувала 18 тисяч українських піхотинців за час повномасштабного вторгнення РФ

Станом на 15 липня 2023 року у Великій Британії пройшли підготовку 18 тисяч українських піхотинців у межах програми Op Interflex
Про це повідомило Міноборони Британії у twitter.
Зазначається, що українських піхотинців навчали у межах програми Op Interflex під керівництвом Британії, яка стартувала 26 червня 2022 року. З того часу було підготовлено 18 тисяч новобранців.
У Міноборони додали, що програма підготовки «навчає українців виживати і бути смертельно небезпечними у боротьбі проти незаконного вторгнення на їхню Батьківщину».
Британське оборонне відомство опублікувало відео з кадрами навчання українських військовослужбовців.
13 червня Велика Британія на зустрічі міністрів оборони Об’єднаних експедиційних сил (JEF) оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на понад €107 млн.
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