У США вистачить ресурсів для підтримки України, — Пентагон

У Пентагоні заявили, що у США, на відміну від Росії, вистачить ресурсів для підтримки України у війні проти окупантів.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив представник Міноборони США Пет Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, ключова відмінність американців та росіян — це те, що Росія ізольована, за винятком Ірану, коли справа доходить до військової допомоги.

Він зазначив, що США, навпаки, співпрацюють із більш ніж 50 країнами світу для підтримки України.

«І тому важливо не дивитися на це тільки як на США. Ми всі робимо свій внесок у забезпечення України. І що важливо, ми всі об’єднуємося і працюємо разом, коли йдеться про наші оборонно-промислові бази, щоб ми могли не тільки надавати допомогу Україні», — сказав Райдер.

Представник Пентагону заявив, що запасів вистачить не лише для допомоги Україні, а й для захисту НАТО.