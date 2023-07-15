Суд в Киеве отправил в СИЗО настоятеля Киево-Печерской лавры Павла

Соломенский районный суд Киева арестовал наместника монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополита Павла (мирское имя Петр Лебедь) по подозрению в подрывной деятельности против Украины.

Суд постановил содержать священника под стражей до 14 августа, но в качестве альтернативы он может внести залог в размере 33 млн 300 тыс. гривен (около 890 тыс. долларов).

Арест проведен в рамках нового расследования СБУ. Митрополиту Украинской православной церкви Московского Патриархата вменяются сразу несколько статей, в частности, он обвиняется в отрицании вооруженной агрессии России против Украины.

Сам Павел отрицает обвинения в свой адрес и настаивает на том, что не совершал ничего противозаконного.