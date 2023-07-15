США викуповують у Тайваню списані Hawk для України

Джерело видання стверджує, що йдеться про Phase III MIM-23 Hawk, зняті з озброєння в червні. Угоді про купівлю передували консультації урядів США й Тайваню. ЗРК будуть передані українській армії для боротьби з російськими безпілотниками та літаками на малих висотах.

Міністерство національної оборони Тайваню відхилило запит Taiwan News про коментар, однак заявило, що зброя утилізується відповідно до правил. Тайвань замінить списану зброю комплексом Sky Bow III (TK-3).

MIM-23 HAWK – це американський зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу дії, розроблений компанією Raytheon. Він прийнятий на озброєння у 1960 році і з того часу пройшов декілька програм модернізації. Має три покоління: Phase I, Phase II та Phase III.

Спочатку комплекс розробляли для знищення літаків, пізніше його доопрацьовано для перехоплення ракет. Вони були на озброєнні великої кількості європейських країн, серед яких Греція, Нідерланди, Франція, Німеччина та інші.

За даними ВПС Тайваню, ракети Hawk були використані в 41 бойовому навчанні в період з 1965 по 2017 рік, успішно вразивши свої цілі у понад 90% випадків.