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США відправлять F-16 для захисту кораблів у Перській затоці

Про це заявив високопоставлений чиновник оборони США, пише Associated Press.

Зазначається, що за словами чиновника, Сполучені Штати відправлять винищувачі F-16 в регіон Перської затоки цими вихідними, щоб посилити штурмовики A-10, які патрулювали там понад тиждень.

«Цей крок був зроблений після того, як минулого тижня Іран спробував захопити два нафтові танкери поблизу протоки, відкривши вогонь по одному з них», — йдеться у повідомленні.

Військово-морські сили США заявили, що в обох випадках іранські військово-морські кораблі відступили, коли на місце події прибув ракетний есмінець USS McFaul.

До того ж представник оборонного відомства сказав, що Сполучені Штати розглядають низку військових варіантів протидії посиленню російської агресії в небі над Сирією, яка ускладнила спроби завдати удару по лідеру угруповання «Ісламська держава» минулих вихідних.

15 июля, 2023 | Category: Новости, США

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