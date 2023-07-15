Що таке заземлення і навіщо воно потрібне в будинку та квартирі?

Якщо ви придбали приватний будинок або тільки плануєте його купівлю/будівництво, варто спочатку подбати про безпеку використання електроприладів. В умовах постійно підвищеного навантаження і неналежного стану ліній електропередач, заземлення в приватному будинку забезпечить гарантію безпеки житла та побутових приладів в ньому.

Компанія SKYENERGY пропонує купити модульне заземлення за вигідною пропозицією — це готові комплекти модульного глибинного заземлення, що забезпечать надійний захист приватного будинку або котеджу. Ціни на контур заземлення залежать від вибору використаних матеріалів — оцинкована, обміднена або нержавіюча сталь.

Навіщо потрібно заземлення в будинку та квартирі?

Заземлення будинку — важлива складова безпеки у житлі. Воно потрібне для безперебійного функціонування електроприладів та передбачено будівельними правилами та іншими нормами, пов’язаними з електрозабезпеченням. Оптимально, якщо контур заземлення встановлюється при будівництві разом із системою блискавкозахисту. У готовому ж житлі встановлення вимагатиме більших витрат.

Забезпечення заземлення дозволить уникнути:

· пошкодження покрівлі та опорних конструкцій приватного будинку;

· пошкодження систем електропостачання;

· травматизм людей та тварин;

· виникнення займання та пожеж.

Основна функція заземлення будинку — забезпечення електробезпеки. У разі аварійної ситуації незахищені електроприлади можуть завдати шкоди здоров’ю людини, а системи заземлення допомагають уникнути цього. Важлива функція також — забезпечення стабільної роботи електричного обладнання. Для деяких приладів недостатньо лише наявність заземлювача в розетці. Така побутова техніка, як духова шафа, пральна машина, мікрохвильова піч, вимагає прямого підключення до заземлювальної шини.

Типи контуру заземлення

Контур заземлення — система провідників та електродів, які залягають на певній глибині у ґрунті. Вертикальні електроди забезпечують провідність розтікання струму на землю, а заземлювальний провідник, який прокладається по контуру об’єкта, вирівнює електричний потенціал і струм.

Найбільш популярні види заземлення — це замкнуті системи. Правильний трикутник з правильною довжиною штирів — запорука відмінного заземлення будинку. Ідеальний варіант — вбивається близько п’яти штирів на рівновіддаленій відстані та з’єднуються між собою.

Вказані види заземлення продовжують функціонувати навіть при виході з ладу металевої перемички між штирями. Лінійні схеми, коли штирі вкопані в землю однієї лінії, використовуються рідше, оскільки виходять з ладу при пошкодженні однієї перемички.

В онлайн каталозі компанії SKYENERGY можете вибрати та купити модульне заземлення для приватного будинку. Проєктування схеми з’єднання контуру заземлення та визначення місця підключення краще довірити кваліфікованому фахівцю. Помилки при облаштуванні системи заземлення можуть призвести до її виходу з ладу, мимовільного відключення та виникнення аварійної ситуації.