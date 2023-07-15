Путін хоче зберегти ПВК «Вагнер» як бойову силу, але без Пригожина – ISW

Фахівці Інститут вивчення війни (ISW) зазначають, що риторика російського диктатора Володимира Путіна підтверджує, що він хоче зберегти групу «Вагнер» як бойову силу, відокремивши її від Євгена Пригожина.

Аналітики вказують на те, що президент Росії Володимир Путін заявив, що має намір зберегти угруповання «Вагнера» як згуртовану бойову силу, а не розділити її.

Проте прагне усунути засновника ПВК Євгена Пригожина від керівництва та сил «Вагнера».

На пряме запитання про майбутнє «Вагнера» як бойової одиниці Путін продовжував дотримуватися абсурдного твердження про те, що в Росії не існує приватних військових компаній.