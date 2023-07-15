На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій, — ОСУВ «Таврія»
Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1177 вогневих завдань.
За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти.
Знищено 33 одиниці військової техніки противника.
Зокрема, 2 ББМ, 2 гаубиці “Мста-Б”, 3 гаубиці Д-30, 2 БПЛА “Zala”, БПЛА “Орлан-10”, БПЛА “Мерлін”, самохідна артилерійська установка 2С7 “Піон”, зенітний ракетний комплекс “Стріла”, РЕБ “Поле-21” та автомобільна техніка.
Також було знищено 9 складів боєприпасів ворога.
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