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Путін хоче зберегти ПВК «Вагнер» як бойову силу, але без Пригожина – ISW США відправлять F-16 для захисту кораблів у Перській затоці » На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій, — ОСУВ «Таврія» На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій, — ОСУВ «Таврія» Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1177 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено 33 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 2 ББМ, 2 гаубиці “Мста-Б”, 3 гаубиці Д-30, 2 БПЛА “Zala”, БПЛА “Орлан-10”, БПЛА “Мерлін”, самохідна артилерійська установка 2С7 “Піон”, зенітний ракетний комплекс “Стріла”, РЕБ “Поле-21” та автомобільна техніка. Також було знищено 9 складів боєприпасів ворога.