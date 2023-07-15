Кабмін призначив голову Нацполіції України

Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.
«Кабінетом Міністрів України призначено Вигівського Івана Михайловича головою Національної поліції України», — йдеться у повідомленні.
Відповідне рішення Кабмін ухвалив на сьогоднішньому засіданні.
Хто такий Іван Вигівський
Іван Михайлович Вигівський — генерал поліції 3-го рангу. Народився 26 березня 1980 року в Житомирській області. З 11 серпня 2021 року був начальником Головного управління Національної поліції у місті Києві.
У січні 2023 року Іван Вигівський став тимчасовим виконувачем обов’язків голови Національної поліції
Інші призначення
Кабмін призначив Домніцака Руслана Володимировича заступником голови Чернівецької ОДА, а Зонову Марію Володимирівну заступницею голови Сумської ОДА.
Також звільнено Богачову Олену Віталіївну, яка обіймала посаду державного секретаря Міністерства юстиції України.
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