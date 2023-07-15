Кабмін призначив голову Нацполіції України

Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

«Кабінетом Міністрів України призначено Вигівського Івана Михайловича головою Національної поліції України», — йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на сьогоднішньому засіданні.

Хто такий Іван Вигівський

Іван Михайлович Вигівський — генерал поліції 3-го рангу. Народився 26 березня 1980 року в Житомирській області. З 11 серпня 2021 року був начальником Головного управління Національної поліції у місті Києві.

У січні 2023 року Іван Вигівський став тимчасовим виконувачем обов’язків голови Національної поліції

Інші призначення

Кабмін призначив Домніцака Руслана Володимировича заступником голови Чернівецької ОДА, а Зонову Марію Володимирівну заступницею голови Сумської ОДА.

Також звільнено Богачову Олену Віталіївну, яка обіймала посаду державного секретаря Міністерства юстиції України.