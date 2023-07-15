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Естонська розвідка: ЗСУ близькі до великого успіху

Про це він сказав на брифінгу в міноборони 14 липня.

Гросберг розповів про тактику ЗСУ щодо знищення командних пунктів і логістичних центрів російських військ точковими ударами та про успіхи в районах під Бахмутом.

«Усе це свідчить про те, що українці близькі до успіху», — сказав він.

За словами генерала, те, що ЗСУ досі утримують Бахмут, а елітні підрозділи російських десантників несуть величезні втрати, дуже демотивує окупантів.

«У якийсь момент це має призвести до більшого успіху», — вважає Гросберг.

На південному фронті, в районі Запоріжжя та Великої Новоселівки, українські підрозділи зайняли нові рубежі, відзначив генерал. Також він згадав атаку на готель у тимчасово окупованому Бердянську, внаслідок якого було вбито заступника командувача Південного військового округу російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Гросберг дійшов висновку, що «ресурси Російської Федерації вичерпуються».

15 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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