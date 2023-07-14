 
«  
  »

ЗСУ ліквідували 550 росіян

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати Росії в Україні на війні

З 24 лютого 2022 року до 14 липня 2023 року країна-агресорка втратила в Україні:

  • особового складу ‒ близько 236 590 (+550) солдатів
  • танків ‒ 4097 (+5)
  • бойових броньованих машин ‒ 8008 (+9)
  • артилерійських систем – 4449 (+24)
  • РСЗВ – 680 (+2)
  • засобів ППО ‒ 423 (+2)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 310 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3783 (+31)
  • крилатих ракет ‒ 1273 (+2)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7019 (+24)
  • спеціальної техніки ‒ 662 (+10)

Остаточні дані уточнюють.

14 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  