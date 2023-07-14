ЗСУ ліквідували 550 росіян

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати Росії в Україні на війні
З 24 лютого 2022 року до 14 липня 2023 року країна-агресорка втратила в Україні:
- особового складу ‒ близько 236 590 (+550) солдатів
- танків ‒ 4097 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 8008 (+9)
- артилерійських систем – 4449 (+24)
- РСЗВ – 680 (+2)
- засобів ППО ‒ 423 (+2)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 310 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3783 (+31)
- крилатих ракет ‒ 1273 (+2)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7019 (+24)
- спеціальної техніки ‒ 662 (+10)
Остаточні дані уточнюють.
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