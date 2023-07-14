Россія має слабку оборону окупантів на Запорізькому напрямку, — ISW Після заколоту Пригожина разом з Суровікіним у РФ затримали щонайменше 13 старших офіцерів » ЗСУ ліквідували 550 росіян Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 236 590 військових. 13 липня Сили оборони відбили атаки росіян біля Берхівки і Первомайського Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Втрати Росії в Україні на війні З 24 лютого 2022 року до 14 липня 2023 року країна-агресорка втратила в Україні: особового складу ‒ близько 236 590 (+550) солдатів

танків ‒ 4097 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 8008 (+9)

артилерійських систем – 4449 (+24)

РСЗВ – 680 (+2)

засобів ППО ‒ 423 (+2)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 310 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3783 (+31)

крилатих ракет ‒ 1273 (+2)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7019 (+24)

спеціальної техніки ‒ 662 (+10) Остаточні дані уточнюють.