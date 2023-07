Отличная итальянская пицца з быстрой доставкой в Киеве Biden authorizes Pentagon to send up to 3,000 reserve forces to Europe amid the war in Ukraine » У Курській області заявляють про вибух дрона в районі АЕС Влада Курської області РФ заявляє про падіння та детонацію безпілотника неподалік АЕС; також повідомляється про збиття трьох дронів на підступах до Воронежа — губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у Telegram Губернатор Курської області заявляє, що уночі в місті Курчатов, де розташована АЕС, сталося падіння безпілотника. За його словами, «критично важливих об’єктів унаслідок падіння дрона і його подальшої детонації пошкоджено не було». Серед мирних жителів постраждалих немає. Часткових пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок. Губернатор Воронезької області стверджує, що у за кілька кілометрів від Воронежа засоби ППО виявили та знищили три БПЛА. Жертв, постраждалих, руйнувань немає.