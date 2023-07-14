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Розвідка Британії пояснила, чому Росія вперше не виведе атомні підводні човни на парад ВМФ

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що 12 липня у російських державних ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що атомні підводні човни Північного флоту Росії не братимуть участі в головному огляді флоту до Дня Військово-морського флоту РФ, що має відбутися у Санкт-Петербурзі 30 липня.

Оскільки нинішній формат Дня ВМФ було встановлено у 2017 році, це буде перший рік, коли не будуть залучені ядерні субмарини.

Британська розвідка припускає, що така зміна передусім може бути пов’язана з можливістю технічного обслуговування та збереженням готовності човнів для експлуатації та навчання.

Водночас у міноборони Британії вважають, що також існує «реалістична ймовірність» того, що цьому рішенню сприяли проблеми внутрішньої безпеки після заколоту ПВК Вагнера на чолі з ватажком Євгеном Пригожиним.

14 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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