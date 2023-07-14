Россія має слабку оборону окупантів на Запорізькому напрямку, — ISW

Звільнення командира 58-ї армії, Івана Попова, внаслідок доповіді про проблеми російських сил на фронті, свідчить про можливу крихкість оборони Російської Федерації в Україні. Цю інформацію повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

«Звільнення Попова через питання втрат серед російських сил та повідомлення про скарги на відсутність ротації ще більше підтверджує оцінку ISW, що оборона Росії в Україні, ймовірно, є крихкою», — стверджується в звіті.

Раніше ISW вказував на те, що у російської армії недостатньо резервів для ротації фронтових підрозділів. Згідно з аналітиками, без оперативних резервів росіяни, ймовірно, будуть змушені відступити на попередньо підготовлені оборонні позиції у разі контрнаступу з боку України. Скарги командира Попова, в свою чергу, свідчать про необхідність ротації ворожих військ та підсилення їх поточної оборони у західній частині Запорізької області.

«Відсутність резервів у Росії, ймовірно, перешкодила Герасимову серйозно розглянути апеляцію Попова, а його звільнення ще більше підкреслює, що російські сили не можуть проводити ротацію військ», — зазначено у звіті.

Аналітики стверджують, що внаслідок цього російським силам доведеться полагоджуватися на наявні сили у разі будь-якого прориву з боку України.

«Скарги Попова на низьку бойову ефективність російських сил та значні втрати серед росіян від вогню української артилерії, ймовірно, є наслідком спроб України підірвати оборону російських сил, які захищаються на півдні України», — підсумовують у звіті.