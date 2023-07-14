Росію почали атакувати реактивні дрони

У ніч на 14 липня у Курській області впав реактивний безпілотник невідомого типу.

Про це повідомляють російські медіа.

Близько 00:30 вибух пролунав в місті Курчатов Курської області. Невідомий БПЛА на низькій висоті пролетів зі специфічним звуком, через що місцеві сплутали його з літаком.

За словами місцевих жителів, невідомий дрон зачепився за верхівку дерева та впав поряд з одним із будинків.

Уламки безпілотника розлетілись по великій площі, частина з них упала в місцеве водосховище.

Судячи зі знайдених на місцях фрагментів безпілотника, це був літальний апарат літакового типу з крилом, виготовленим із композитного матеріалу. Проте за наявними фото складно оцінити приблизні розміри БПЛА.

На уламках можна помітити сліди горіння, що говорить про наявність на борту паливних баків та, відповідно, двигуна внутрішнього згорання.

На місці падіння невідомого безпілотника знайшли уламки, згодом їх вдалось ідентифікувати як авіаційний реактивний двигун Kingtech K-210G. Турбіна виготовлена в Тайвані та продається на цивільному ринку за 3 тисячі доларів.

На сайті виробника заявлено, що двигун масою 1,7 кг здатен забезпечити тягу в 21 кг, а його витрати складають 590 г палива за хвилину. Тобто для польоту тривалістю в 1 годину повітряному судну з однією турбіною необхідно мати 28 літрів керосину.

Для забезпечення польоту тяга повітряного судна має становити не менше 30% від його маси, тому можна припустити, що вага безпілотника не перевищувала показник у 50-60 кілограмів. Така оцінка також корелює з розмірами уламків фюзеляжу.

Якщо слова місцевих про падіння дрона через врізання в дерево правдиві, то дрон не оснащений оптичною станцією. Це означає, що, скріш за все, БПЛА керувався інерціальною системою управління з коригуванням по сигналам GPS. А влучання у дерево пояснюється неправильним вибором висоти польоту.

Відсутність же оптичної системи однозначно говорить про те, що невідомий безпілотник не був розвідувальним та, імовірно, створювався як дрон-камікадзе та ніс на борту бойову частину.