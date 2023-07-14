РФ та Білорусь не отримають запрошення на Олімпіаду-2024

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету.

РФ та Білорусь не отримають 26 липня запрошення від МОК на участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року у Парижі.

Запрошення до національних олімпійських комітетів буде розіслано 26 липня, за рік до початку Олімпіади. До участі в Іграх запрошено 203 НОК. Росію та Білорусь не запросили через санкції, які МОК запровадив проти них через повномасштабну агресію проти України. Ігри може пропустити й Гватемала, членство якої у МОК тимчасово призупинено.

МОК наголосив, що остаточне рішення щодо участі росіян та білорусів у Олімпіаді буде ухвалено пізніше. Наразі президент організації Томас Бах просуває ініціативу з участі росіян та білорусів в Іграх в Парижі у нейтральному статусі. Зокрема, 28 березня виконком МОК рекомендував міжнародним федераціям допустити до участі у змаганнях російських і білоруських спортсменів, які не підтримують війну проти України.