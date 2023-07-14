Після заколоту Пригожина разом з Суровікіним у РФ затримали щонайменше 13 старших офіцерів

Про це пише «Медуза«, посилаючись на WSJ.

Зазначається, що ФСБ розпочала затримання за кілька годин після того, як Пригожин підняв заколот. Офіцерів затримали для допитів та «чистки рядів», заявило анонімне джерело видання.

Командувач ПКС РФ, а також заступник командира російських військ в Україні Сергій Суровікін опинився у числі затриманих. Джерела заявляють, що він знаходиться під вартою у Москві, але не у СІЗО, де постійно проходить допити.

Анонімне джерело заявляє, що Суровікін знав про плани заколоту, але не брав участі в ньому. Проти командира не оголошено звинувачень, зазначається, що його можуть відпустити, коли відповідне рішення прийме Путін.

Сергія Суровікіна не бачили з того часу, як вранці 24 червня він записав звернення до найманців ПВК Вагнера, закликавши їх «зупинитися».