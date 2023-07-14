«Клуб любителів української мови»

Українська повість

“Клуб любителів української мови”

Аудиторія — діти та підлітки від 12 до 18 років. Дорослі.

В російському фільтраційному таборі в Ростовській області біля кордону з Україною опиняється новий полонений хлопець Сашко. Він не приховує свою проукраїнську позицію, за що постійно потрапляє в карцер. В таборі Сашко знайомиться з группою старших дітей та підлітків, які створили таємну організацію, яку вони називають “Клуб любителів української мови”, та розробляють план втечі від російских окупантів з поверненням на территорію України.

План розробляють під керівництвом двох ватажків — Віті, сина командира маріупольського військового підрозділу,та дівчини Софії.

В процессі підготовки стає зрозуміло, що росіянам відомо про їх план, і окупанти уважно стежать за дітьми. Діти приймають рішення змінити план, прискоривши його, тим більше, що їм вдалося вийти на контакт з українською військовою розвідкою, яка обіцяє їм допомогти. В останній момент, коли оккупанти вже збираються перемістити частину дітей в інше місце, українські військові спецпризнаценці, переодягнувшись в російських військових, штурмують табір.