Індія запустить місію Chandrayaan 3 із висадки на Місяць

Про це пише CNN.

Зазначається, що запуск відбудеться на ракеті LVM3 з Космічного центру Сатіша Дхавана о 12:05 за київським часом.

За цією подією можна спостерігати у прямому ефірі Індійської організації космічних досліджень (ISRO). Трансляція розпочнеться приблизно за годину до запуску.

Варто зауважити, що це вже друга спроба Індії здійснити м’яку посадку місії на Місяць. Попередній запуск Чандраян-2 у 2019 році зазнав невдачі — ракета зіткнулася із поверхнею Місяця.

Розроблений Індійською організацією космічних досліджень (ISRO) Chandrayaan-3 складається з посадкового модуля, силової установки та марсохода. Його метою є безпечна посадка на поверхню Місяця, збір даних і проведення серії наукових експериментів, щоб дізнатися більше про склад Місяця.

Тільки трьом іншим країнам вдалося досягти м’якої посадки космічного корабля на поверхню Місяця — Сполученим Штатам, Росії та Китаю. Якщо цей запуск буде успішним, Індія приєднається до цього ексклюзивного клубу країн.