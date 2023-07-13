Україна вже отримала касетні боєприпаси від США

Про це він сказав CNN.

«Ми щойно їх (касетні боєприпаси, — ред.) отримали, ще не використовували, але вони можуть радикально змінити ситуацію на полі бою», — сказав генерал.

«Противник теж розуміє, що, отримавши ці боєприпаси, ми матимемо перевагу», – додав Тарнавський.

«Вище керівництво визначатиметься з ділянками території, де це може бути використано», – сказав генерал, зазначивши, що «це дуже потужна зброя».

За його словами, ЗСУ дотримуватимуться обмежень у використанні цих снарядів, а саме не застосовуватимуть їх у густонаселених районах, навіть якщо вони окуповані російськими військами.