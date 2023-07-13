Україна вже отримала касетні боєприпаси від США

Про це він сказав CNN.
«Ми щойно їх (касетні боєприпаси, — ред.) отримали, ще не використовували, але вони можуть радикально змінити ситуацію на полі бою», — сказав генерал.
«Противник теж розуміє, що, отримавши ці боєприпаси, ми матимемо перевагу», – додав Тарнавський.
«Вище керівництво визначатиметься з ділянками території, де це може бути використано», – сказав генерал, зазначивши, що «це дуже потужна зброя».
За його словами, ЗСУ дотримуватимуться обмежень у використанні цих снарядів, а саме не застосовуватимуть їх у густонаселених районах, навіть якщо вони окуповані російськими військами.
Що відомо про касетні боєприпаси
У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але у Байдена відмовилися їх надавати.
У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.
Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.
Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну.
6 липня правозахисна організація Human Rights Watch закликала адміністрацію Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси через небезпеку для цивільних, яку несе ця зброя.
7 липня проти постачання Україні касетних боєприпасів виступив Офіс ООН з прав людини в Женеві.
Того ж дня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів.
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