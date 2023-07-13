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У Токмаку «мінус» 200 окупантів і «комендант»

Законний мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у Токмаку сили оборони знищили близько 200 російських загарбників і так званого коменданта міста — Федоров у Telegram

«Вдале відпрацювання наших сил оборони по позиціям окупантів у Токмаку. Розвідники повідомляють: Ковальсько-штампувальний завод − done, мінус близько 200 російських загарбників разом із комендантом міста, ФСБшники в паніці вивозять свої сім’ї».

Федоров пожартував, що «за прогнозом спека лише посилюватиметься», і порадив окупантам «мандрувати на свої болота», бо «там безпечніше».

13 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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