У Франції до Дня взяття Бастилії розгортають 130 тисяч силовиків

У День взяття Бастилії, що є національним святом у Франції, та вихідні на території країни у режимі підвищеної готовності чергуватимуть 130 тисяч правоохоронців, щоб запобігти новим заворушенням.

Про це повідомляє Le Figaro, пише «Європейська правда».

Підрозділи жандармерії розгорнуть у стані підвищеної готовності по всій території країни, включно з броньованими машинами, гелікоптерами, водометами та безпілотниками для ведення спостереження.

Такою посиленою присутністю сподіваються запобігти новим спалахам заворушень, що сколихнули країну в кінці червня – на початку липня.

День взяття Бастилії і за менш напружених обставин нерідко ставав приводом для безладів. Так, минулого року спалили 749 авто, затримали понад 800 осіб, постраждали 55 правоохоронців.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен оголосив, що загалом протягом вихідних чергуватимуть 130 тисяч силовиків. Щовечора на вулицях будуть 45 тисяч правоохоронців, з яких 10 тисяч – у столичному регіоні. Посилено чергуватимуть також тисячі пожежників.

У поліції оцінюють ризики нових погромів у ці вихідні як дуже високі. Оперативна інформація свідчить, що молодь шукає способи поновити свої запаси піротехніки.

На тлі цього правоохоронці перехоплюють піротехніку, яку підпільно переправляють до Франції з інших країн Європи. В одному випадку особі, яка погодилась перевезти піротехніку у Францію, дали винагороду у розмірі 2000 євро. 5 липня у вантажівці польського перевізника виявили 2,7 тонни піротехніки, яку ймовірно теж планували придбати для майбутніх заворушень.

Хоча на національному рівні святкові заходи до Дня взяття Бастилії не скасовувалися, чимало мерій ухвалили рішення скасувати феєрверки.