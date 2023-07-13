Саміт НАТО підкреслив поразку Росії в Україні, — ISW КНДР вдруге запустила міжконтинентальну балістичну ракету » Сили оборони минулої доби знищили 510 окупантів Сили оборони минулої доби знищили 510 окупантів, 9 бронемашин та 23 артсистеми. Джерело: дані Генштабу Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 236040 (+510) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4092 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 7999 (+9) од,

артилерійських систем– 4425 (+23) од,

РСЗВ – 678 (+4) од,

засоби ППО ‒ 421 (+6) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3752 (+26),

крилаті ракети ‒ 1271 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6995 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 652 (+5). Дані постійно уточнюються.