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Сили оборони минулої доби знищили 510 окупантів

Сили оборони минулої доби знищили 510 окупантів, 9 бронемашин та 23 артсистеми.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 236040 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4092 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7999 (+9) од,
  • артилерійських систем– 4425 (+23) од,
  • РСЗВ – 678 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 421 (+6) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3752 (+26),
  • крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6995 (+17) од,
  • спеціальна техніка ‒ 652 (+5).

Дані постійно уточнюються.

13 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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