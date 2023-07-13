Саміт НАТО підкреслив поразку Росії в Україні, — ISW

На останньому саміті НАТО у Вільнюсі виявилося, що розгромна російська агресія проти України віддала Москву від своїх початкових цілей. Це випливає зі звіту Інституту вивчення війни (ISW).

Одним з основних завдань, які Кремль визначив перед вторгненням в Україну, було запобігання розширенню НАТО та віддалення кордонів Альянсу від Росії. Ця мета була постійно наголошувана Кремлем протягом усього конфлікту.

Незважаючи на це, на саміті НАТО події, а також приєднання Фінляндії до Альянсу та згода Туреччини на протокол про вступ Швеції, не спричинили значної реакції в російському інформаційному просторі. Це, ймовірно, свідчить про те, що Кремль усвідомив свої поразки і зазнав невдач у досягненні своїх довоєнних цілей.

Багато російських джерел холодно та нейтрально описують саміт НАТО, що не відповідає реальній значущості цього саміту для Росії та її попередніх стратегічних планів.