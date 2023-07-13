Рада підтримала легалізацію медичного канабісу в першому читанні

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Найбільше голосів за законопроєкт №7457 дала фракція «Слуги Народу» – 183. Нардепи від «ЄС» дали 10 голосів, від «Батьківщини» – всього один.
- Платформа за життя — 16;
- Голос -19;
- Відновлення — 11;
- За майбутнє — 8;
- Довіра — 12;
- Позафракційні — 8
Тепер народні депутати мають розглянути законопроєкт у другому читанні та за необхідності внести правки. Закон набуде чинності після того, як його ухвалять у другому читанні та в цілому, також його мають підписати голова ВРУ та президент.
Що відомо про ліки на основі медичного канабісу
Канабіс — це психоактивний засіб, який видобувають із рослин коноплі. Розрізняють дві його основні активні речовини — канабідіол (КБД) та тетрагідроканабінол (ТГК). Саме від їхнього співвідношення залежить, які властивості має той чи інший вид канабісу.
Препарати на основі медичного канабісу використовують для зменшення больових відчуттів, спазмів і судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Також такі препарати використовують у лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Також ці ліки полегшують біль важкохворим та паліативним хворим, зокрема пацієнтам з онкозахворюваннями та пацієнтам із ВІЛ.
Медичний канабіс як ліки використовують у понад 50 країнах світу, серед яких Німеччина, Іспанія, Нідерланди, Італія, Чехія, Франція, Португалія, Польща, Греція, Австрія, Данія, Бельгія, Норвегія, а також, Велика Британія, США та Канада.
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