Рада підтримала легалізацію медичного канабісу в першому читанні

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Найбільше голосів за законопроєкт №7457 дала фракція «Слуги Народу» – 183. Нардепи від «ЄС» дали 10 голосів, від «Батьківщини» – всього один.

Платформа за життя — 16;

Голос -19;

Відновлення — 11;

За майбутнє — 8;

Довіра — 12;

Позафракційні — 8

Тепер народні депутати мають розглянути законопроєкт у другому читанні та за необхідності внести правки. Закон набуде чинності після того, як його ухвалять у другому читанні та в цілому, також його мають підписати голова ВРУ та президент.

Що відомо про ліки на основі медичного канабісу

Канабіс — це психоактивний засіб, який видобувають із рослин коноплі. Розрізняють дві його основні активні речовини — канабідіол (КБД) та тетрагідроканабінол (ТГК). Саме від їхнього співвідношення залежить, які властивості має той чи інший вид канабісу.

Препарати на основі медичного канабісу використовують для зменшення больових відчуттів, спазмів і судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Також такі препарати використовують у лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Також ці ліки полегшують біль важкохворим та паліативним хворим, зокрема пацієнтам з онкозахворюваннями та пацієнтам із ВІЛ.

Медичний канабіс як ліки використовують у понад 50 країнах світу, серед яких Німеччина, Іспанія, Нідерланди, Італія, Чехія, Франція, Португалія, Польща, Греція, Австрія, Данія, Бельгія, Норвегія, а також, Велика Британія, США та Канада.