Протягом 12 липня в Україні на 5 напрямках тривали тяжкі бої

Згідно з ранковим зведенням Генштабу Збройних Сил України, Росія продовжує проводити агресивну війну, не зважаючи на значні втрати, і не відмовляється від своїх планів щодо повної окупації України. Протягом 12 липня були зареєстровані тяжкі бої на 5 напрямках.

Противник продовжує сконцентрувати основні зусилля на напрямках Куп’янського, Лиманського, Бахмутського, Авдіївського та Мар’їнського, де тривають інтенсивні бойові дії. За останню добу відбулося понад 35 бойових зіткнень.

Російські сили завдали 60 авіаційних ударів і здійснили 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських сил оборони та населених пунктах. Учора російські окупанти також атакували Україну за допомогою 15 дронів-камікадзе іранського виробництва типу Shahed. За успішною роботою українських сил оборони було знищено 11 таких безпілотників.

Ворог наніс понад 60 авіаційних ударів та здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, включаючи дітей, а також значні пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури.

Ймовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках не виявлено суттєвих змін у оперативній обстановці. Немає ознак формування наступальних угруповань противника. Зауважено, що підрозділи Збройних Сил Білорусі виконують завдання в прикордонних районах, прилеглих до України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати свою військову присутність. Протягом доби було проведено понад 10 артилерійських та мінометних обстрілів в більш ніж 15 населених пунктах, зокрема в Гуті-Студенецькій (Чернігівська область), Винторівці, Манухівці (Сумська область), Відродженівському, Ізбицькому, Землянці (Харківська область).

На Куп’янському напрямку українські військові успішно тримають оборону. Ворожі сили здійснили авіаційний удар в районі Кислівки (Харківська область) та артилерійські обстріли у Фіголівці, Новомлинську, Дворічній, Западному, Куп’янську (Харківська область).

На Лиманському напрямку противник безуспішно намагався провести наступальні дії в районі Новоселівського (Луганська область). Також були проведені авіаційні удари біля Білогорівки (Луганська область) та Спірного, Веселого, Роздолівки (Донецька область). Понад 15 населених пунктів на цьому напрямку зазнали артилерійських обстрілів.