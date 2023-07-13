Окупанти приховано перевозять боєприпаси через Крим у цивільних вантажівках

Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

Зазначається, що окупанти везуть боєприпаси у цивільних вантажівках, щоб приховати постачання снарядів на фронт через тимчасово окупований Крим. Колони автомобілів прямують через кримський міст і йдуть на північ, у бік фронту.

За даними «Атеш», це є однією з причин заторів на Кримському мосту останнім часом.

«Це очевидний результат роботи наших агентів, що виявляють колони військової техніки та передають інформацію нам! Але нас не провести цим прийомом, ми знайдемо спосіб зупинити постачання БК рашистським військам!», — наголошують у русі «Атеш».