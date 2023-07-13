КНДР вдруге запустила міжконтинентальну балістичну ракету

Згідно з повідомленням агентства Yonhap, уряд КНДР підтвердив проведення випробувального пуску міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18 з двигуном на твердому паливі. Запуск ракети відбувся у середу, 12 липня, під керівництвом лідера КНДР Кім Чен Ина.

Ракетне випробування відбулося після того, як Північна Корея виступила з заявами, засуджуючи польоти США над її «економічною водною зоною» і загрожуючи збити американські розвідувальні літаки у разі «повторного незаконного вторгнення».

За звітом, балістична ракета пролетіла 1001 км за 4491 секунду на максимальній висоті 6648 км і впала в Японське море. Цей випробувальний запуск був другим для міжконтинентальної балістичної ракети з твердим паливом після першого запуску 13 квітня.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що цей запуск ракети є частиною зусиль режиму посилити самооборону від «катастрофи ядерної війни» і небезпечних військових дій США та Південної Кореї.