«Клуб любителів української мови» — книга про війну та сміливих дітей

Привіт всім!
Сьогодні ми створили группу з підтримки видання книги «Клуб любителів української мови».
В дійсності вона про те, як маленькі сміливі люди перемогли великих страшних монстрів. Це книга про прості речі — Надію, Сміливість, Дружбу, Віру та звісно Любов.
В дійсності вона про те, як маленькі сміливі люди перемогли великих страшних монстрів. Це книга про прості речі — Надію, Сміливість, Дружбу, Віру та звісно Любов.
Близько 700 000 українських дітей на сьогоднішній день опинились на территорії Россії. Багато хто з них без батьків та невідомо де.
Мета цієї книги також — нагадати нашому суспільству й про них. Про те що ми чекаємо на повернення українських дітей додому!
Головна мета групи — зібрати спонсорські кошти, завдяки чому стане можливим зролити незалежне видання цієї важливої дитячої книги.
Клуб любителів української мови, це історія про те як сміливі українськ діти, потрапивши в російськийфільтраційний табір розробили план втечі з нього.
Вони не тільки втікли, але й з допомогою українських військових розвідників змогли повернутися додому в Україну.
Це пригодницька книга про те, що ніколи не треба здаватися, ніколи не треба втрачати надію, та завжди досягати мети.
Короткий опис сюжету книги:
В російському фільтраційному таборі в Ростовській області біля кордону з Україною опиняється новий полонений хлопець Сашко. Він не приховує свою проукраїнську позицію, за що постійно потрапляє в карцер.
В таборі Сашко знайомиться з группою старших дітей та підлітків, які створили таємну організацію, яку вони називають “Клуб любителів української мови”, та розробляють план втечі від російских окупантів з метою повренутися в Україну. План розробляють під керівництвом двох ватажків — Віті, сина командира маріупольського військового підрозділу, та дівчини Софії, що втратила сім’ю. Сашко включається в підготовку втечі.
В процессі підготовки стає зрозуміло, що росіянам відомо про їх план, і окупанти уважно стежать за дітьми. Діти приймають рішення грати в подвійну гру, прискоривши свій план, тим більше, що їм вдалося вийти на контакт з українською військовою розвідкою, яка обіцяє їм допомогти.
В останній момент, коли оккупанти вже збираються перемістити частину дітей в інше місце, українські військові спецпризначенці, переодягнувшись в російських військових, штурмують табір.
Маючи кількох поранених, розвідники розділяються на дві групи, одна з яких відвозить поранених в безпечне місце, а інша, замаскувавшись під шкільну екскурсію, їде вглиб росії, плануючи пізніше перетнути кордон з Україною коли буде можливість, а поки перечекати в закинутому санаторії, подалі від кордону.
Через 10 років всі діти, яким вдалося врятуватися, а також їх дорослі рятівники зустрічаються знову, згадуючи минулі події.
Як зараз можна придбати книгу:
Як зараз можна придбати книгу:
— На сторінці «Клубу любителів української мови» ви можете оформити попереднє замовлення. Орієнтовні дати видання книги — друга половина серпня.
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