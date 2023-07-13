«Клуб любителів української мови» — книга про війну та сміливих дітей



Привіт всім! Привіт всім!

Сьогодні ми створили группу з підтримки видання книги «Клуб любителів української мови».

В дійсності вона про те, як маленькі сміливі люди перемогли великих страшних монстрів. Це книга про прості речі — Надію, Сміливість, Дружбу, Віру та звісно Любов.

Близько 700 000 українських дітей на сьогоднішній день опинились на территорії Россії. Багато хто з них без батьків та невідомо де.

Мета цієї книги також — нагадати нашому суспільству й про них. Про те що ми чекаємо на повернення українських дітей додому!

Головна мета групи — зібрати спонсорські кошти, завдяки чому стане можливим зролити незалежне видання цієї важливої дитячої книги.

Клуб любителів української мови, це історія про те як сміливі українськ діти, потрапивши в російськийфільтраційний табір розробили план втечі з нього.

Вони не тільки втікли, але й з допомогою українських військових розвідників змогли повернутися додому в Україну.

Це пригодницька книга про те, що ніколи не треба здаватися, ніколи не треба втрачати надію, та завжди досягати мети.