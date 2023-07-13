Джонсон застеріг США від «втоми від України»

Згідно з повідомленням CNN, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав Сполучені Штати не припиняти свою підтримку України в боротьбі проти Росії. Він висловив сподівання, що США продовжать надавати Україні військову допомогу, включаючи постачання зброї. Джонсон наголосив, що немає належного обґрунтування для відкладання прийняття України до НАТО.

Екс-прем’єр зазначив, що відтермінування та зволікання є неприпустимими, і визначив членство України в Альянсі як «дуже важливу» мету. Він також вказав на те, що останні заперечення стосовно вступу України в НАТО, пов’язані з потенційною провокацією для Володимира Путіна, необґрунтовані, зазначивши прикладом конфлікту, який виник у Європі після відсутності України в Альянсі — «найгіршу війну за 80 років».

Джонсон підкреслив, що крім окупантів, ворогом Києва є також «втома від України». Він вважає перемогу України життєво важливою для демократії та свободи в усьому світі. Політик висловив підтримку рішенню США постачати Україні касетні боєприпаси, навіть з урахуванням того факту, що Велика Британія є учасником Конвенції про касетні боєприпаси. Він висловив сподівання, що швидше українські військові зможуть використати ці боєприпаси для відвоювання своєї території й таким чином врятувати багато життів.