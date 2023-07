«No doubt» Ukraine will, US defense chief says У Франції до Дня взяття Бастилії розгортають 130 тисяч силовиків » ЄС хоче направити в Україну військових інструкторів Європейська служба зовнішніх справ хоче розширити європейську місію з підготовки українських військ. Цю місію хочуть «перевести» на територію Україну, коли «дозволять обставини» — EL PAÍS Повідомляється, що Європейська служба зовнішніх справ (ЄСЗС) планує збільшити зусилля зі зміцнення української протиповітряної оборони та співфінансування державами-членами передових систем озброєнь. Так, дипломатична служба ЄС пропонує країнам-членам збільшити кошти на закупівлю винищувачів і систем ППО для Києва. «Включаючи ракети і винищувачі», — йдеться у внутрішньому документі європейської дипломатичної служби, доступ до якого отримали в ЗМІ. У звіті аналізуються формули «безпекових зобов’язань», які ЄС може укласти з Україною. Зокрема, Брюссель хоче розширити європейську місію з підготовки українських військ, яка зараз вона базується у Німеччині та Польщі.