ЄС хоче направити в Україну військових інструкторів

Європейська служба зовнішніх справ хоче розширити європейську місію з підготовки українських військ. Цю місію хочуть «перевести» на територію Україну, коли «дозволять обставини» — EL PAÍS
Повідомляється, що Європейська служба зовнішніх справ (ЄСЗС) планує збільшити зусилля зі зміцнення української протиповітряної оборони та співфінансування державами-членами передових систем озброєнь.
Так, дипломатична служба ЄС пропонує країнам-членам збільшити кошти на закупівлю винищувачів і систем ППО для Києва.
«Включаючи ракети і винищувачі», — йдеться у внутрішньому документі європейської дипломатичної служби, доступ до якого отримали в ЗМІ.
У звіті аналізуються формули «безпекових зобов’язань», які ЄС може укласти з Україною.
Зокрема, Брюссель хоче розширити європейську місію з підготовки українських військ, яка зараз вона базується у Німеччині та Польщі.
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