ЗСУ вбили ще 510 окупантів

За минулу добу, 11 липня, захисники України вбили близько 510 російських загарбників, знищили засіб протиповітряної оборони, танк, 17 артилерійських систем і 7 бойових броньованих машин противника.
Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України про втрати ворога на ранок 12 липня
Деталі: За підрахунками українських військових, загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 до 12.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 235 530 (+510) осіб убитими,
- танків ‒ 4090 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7990 (+7) од,
- артилерійських систем – 4402 (+17) од,
- РСЗВ – 674 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 415 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3726 (+33),
- крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6978 (+12) од,
- спеціальна техніка ‒ 647 (+7).
Дані уточнюються.
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