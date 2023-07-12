Зник головний генерал-керівник нападу російської армії на Україну

Генерал Суровікін, друг террориста Пригожина, зник і не виходить на зв’язок вже кілька днів.

Раніше вважалося, що він був заарештований за сприяння заколоту террористочної организації ЧВК «Вагнер».

В той же час офіційні представники Кремля повідомляють, що генерал живий і не арештований.

Російський воєначальник генерал Сергій Суровікін, якого не бачили на публіці після повного повстання під керівництвом Вагнера минулого місяця, «відпочиває».

«Він поки що відпочиває. Не доступний», — заявив голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов у відео, опублікованому в середу, в Telegram-каналі ВИСТРІВ.

Повстання, що провалилося минулого місяця проти Москви, очолюване главою Вагнера Євгеном Пригожиним, стало найбільшою загрозою президентству Росії Володимиру Путіну з того часу, як Кремль почав своє вторгнення в Україну.

У червневих документах, переданих виключно CNN, зазначено, що Суровікін є таємним високопосадовцем приватної військової компанії, що свідчить про подальше роз’єднання високопосадовців у Москві.

Вагнер тоді не відповів на запит CNN про коментарі.