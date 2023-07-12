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Зник головний генерал-керівник нападу російської армії на Україну

Генерал Суровікін, друг террориста Пригожина, зник і не виходить на зв’язок вже кілька днів.
Раніше вважалося, що він був заарештований за сприяння заколоту террористочної организації ЧВК «Вагнер».

На этой раздаточной фотографии, опубликованной пресс-службой Минобороны России 24 июня, запечатлен российский военачальник генерал Сергей Суровикин.

В той же час офіційні представники Кремля повідомляють, що генерал живий і не арештований.
Російський воєначальник генерал Сергій Суровікін, якого не бачили на публіці після повного повстання під керівництвом Вагнера минулого місяця, «відпочиває».

«Він поки що відпочиває. Не доступний», — заявив голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов у відео, опублікованому в середу, в Telegram-каналі ВИСТРІВ.

Повстання, що провалилося минулого місяця проти Москви, очолюване главою Вагнера Євгеном Пригожиним, стало найбільшою загрозою президентству Росії Володимиру Путіну з того часу, як Кремль почав своє вторгнення в Україну.

У червневих документах, переданих виключно CNN, зазначено, що Суровікін є таємним високопосадовцем приватної військової компанії, що свідчить про подальше роз’єднання високопосадовців у Москві.

Вагнер тоді не відповів на запит CNN про коментарі.

12 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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