Зеленський пояснив, якими бачить умови вступу до НАТО

Заявивши під час пресконференції у Брюсселі після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, Президент України Володимир Зеленський вважає, що безпекові умови, які члени Альянсу поставили щодо вступу України до НАТО, є прийнятними.

Зеленський висловив своє розуміння того, що вступ стане можливим лише тоді, коли буде досягнуто безпеки на українській території.

Варто зазначити, що деякі представники держав-членів НАТО раніше висловлювали інше бачення, наголошуючи на необхідності реформ. Німеччина також заявила про необхідність виконання зобов’язань, не зважаючи на резерви Зеленського.

Зеленський пояснив різницю в підходах, стверджуючи, що Україна та держави-члени НАТО мають різне сприйняття реальності.

Він відзначив, що Україна знаходиться у війні, і партнери хочуть допомогти та надають підтримку. Проте є різниця в підходах: партнери допомагають Україні виживати, тоді як Україні потрібно вижити, оскільки вона перебуває у війні.