US official gives few details on reforms needed for Ukraine to join NATO » «Велика сімка» оголосить спільні «історичні» гарантії безпеки для України Країни «Великої сімки» оголосять довгострокові гарантії безпеки для України, які називають кроком до завершення поточної фази війни — «Європейська правда» із посиланням на пресслужбу уряду Великої Британії Рішення, яке називають історичним, вже підготовлене та майже узгоджене. Підписання відбудеться у середу у Вільнюсі, на полях саміту НАТО. Дослівно: «Спільна декларація, яку очікувано підпішуть усі члени G7, визначить формат підтримки для України з боку союзників у наступні роки з метою завершити війну, а також стримати чи відбити будь-яку наступну агресію. Це перший раз, коли така кількість країн ухвалює подібну комплексну угоду». Підписанти Спільної декларації, окрім того, нададуть довгострокові двосторонні безпекові зобов'язання Україні, метою яких буде «побудова України, яка може захистити свою територіальну цілісність зараз та у майбутньому». Після підписання декларації партнери анонсують ще більше безпекової допомоги, що включатиме у тому числі більш об'ємний і швидкий обмін розвіданими та підтримку для боротьби з кібератаками і гібридними загрозами, розширення навчальних програм для українських військових, розвиток промислової бази України. «Не можна ще раз допустити повторення того, що сталося в Україні, і ця декларація підтверджує нашу готовність подбати, що Україна надалі не залишиться вразливою перед новими варварськими діями Росії. Підтримка руху України на шляху до НАТО у поєднані з формальними, багатосторонніми та двосторонніми угодами і величезною підтримкою країн-членів НАТО стане потужним сигналом для президента Путіна і поверне мир у Європу», – зазначив прем'єр Британії Ріші Сунак.