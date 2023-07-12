В адміністрація Байдена схиляються до надання Україні ракет ATACMS

У Білому домі проводяться конфіденційні дискусії стосовно можливості передачі Україні ракет великої дальності ATACMS.

За даними, отриманими виданням The New York Times від офіційних посадових осіб США і Європи, двоє американських та один європейський посадовці повідомили про неофіційні обговорення в адміністрації президента Байдена стосовно можливості передачі Україні керованих ракет класу «земля-земля», які призначені для реагування на інші загрози безпеці.

Зазначається, що американські посадовці попереджають про обмежений обсяг їхнього арсеналу ATACMS, а ракети були спочатку призначені для інших військових планів Пентагону, зокрема на Корейському півострові, за інформацією з джерела видання.