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У Запоріжжі пролунав вибух: поранено 6 людей, серед них дитина

Про це журналістам повідомив перший заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк, передає Укрінформ.

«О 12:30 під час повітряної тривоги в ДСНС надійшов сигнал про вибух. Постраждали люди. Наразі ведуться слідчі дії, вивчаються уламки поки що невідомого військового об’єкта. На даний час відомо про шістьох постраждалих, із них троє госпіталізовані, в тому числі маленька дитина. Вона на обстеженні в обласній дитячій лікарні», — сказав чиновник.

За його словами, одна постраждала дістала поранення ноги та втратила чимало крові. Інших поранило уламками.

Що саме вибухнуло, невідомо. Але на місці утворилася вирва, а в будинках поруч вилетіло скло. Влада вже виділила будівельні матеріали, аби закрити вікна.

12 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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