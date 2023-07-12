У Вашингтоні пояснили, чому зараз вступ України до НАТО неможливий

НАТО продовжує прихильну політику «відкритих дверей» і планує запросити Україну в становлення альянсу, коли будуть виконані всі необхідні умови. Однак на даний момент така можливість є недоцільною, оскільки це призвело б до втягнення Сполучених Штатів у війну з Росією.

За даними, які наводить «Голос Америки» з посиланням на брифінг речника Державного департаменту Меттью Міллера, Росія виступала проти членства України в НАТО та намагалася отримати зобов’язання, що Україна ніколи не приєднається до альянсу. Однак США та їхні союзники відзначають, що вони прагнуть дотримуватись політики «відкритих дверей НАТО» і підкреслюють, що Україна має потенціал стати членом альянсу.

Міллер зазначив, що наразі прийняття України в НАТО не розглядається як цілеспрямована дія. Однією з основних причин такого рішення є те, що це негайно втягнуло б Сполучені Штати у конфлікт з Росією.

Однак Міллер наголосив, що розвиток України у бік демократії та антикорупційних реформ є важливими умовами для її приєднання до НАТО. Він відзначив прогрес, який Україна зробила у цих сферах після повномасштабного російського вторгнення. Речник Державного департаменту зазначив, що Україна стає все більш інтегрованою політично з НАТО, і альянс надає підтримку українським військовим силам, включаючи навчання та постачання військової техніки.

Міллер також висловив розуміння стосовно запитів президента Зеленського та інших українських представників до НАТО та США. Він підкреслив, що Україна була атакована, її інфраструктура постраждала, тисячі громадян загинули, і ці запити зрозумілі. Міллер додав, що якби США були на місці України, вони, ймовірно, зробили більшість запитів.