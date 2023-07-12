Столтенберг: Ми свідомо наближаємо Україну до НАТО, знаючи, що Москва протестуватиме

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс ухвалив найбільш сильне своє рішення щодо України на шляху до її членства з цілковитим усвідомленням, що Москва протестуватиме.

Про це він сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент «Європейської правди» з Вільнюса.

«Найбільшим ризиком для Європи буде, якщо президент Путін виграє. Бо це означатиме, що він досяг своїх цілей, порушивши міжнародне право і застосувавши силу. Це буде трагедією для України, але і небезпекою для нас», – сказав Столтенберг, відповідаючи на запитання про попередження Кремля у зв’язку з очікуваними гарантіями безпеки для України з боку окремих держав НАТО.

Саме тому, за словами генсека, члени Альянсу чітко заявляють, що Україна має право сама обирати свій шлях і те, частиною яких оборонних союзів хоче бути.

«Тому ми ніколи не дозволимо, щоб Москва вирішувала, хто може, а хто не може бути членом Альянсу», – сказав Столтенберг.

Він нагадав, що Росія була проти будь-якого розширення НАТО.

«Тому ми рухаємо Україну ближче до членства у НАТО сьогоднішніми рішеннями, які є найсильнішими, які будь-коли ухвалювалися, з цілковитим усвідомленням, що Москва протестуватиме. Так було, коли приєднувалась Фінляндія чи Швеція, чи Північна Македонія», – зазначив генсек.