Чому Україна має висловити «подяку» Заходу за збереження підтримки — Бен Уоллес

ВІЛЬНЮС — Україна має висловити «подяку» своїм союзникам, незважаючи на своє розчарування щодо того, як НАТО окреслила перспективи майбутнього членства Києва, щоб зберегти довгострокову громадську та політичну підтримку Заходу, попередив у середу міністр оборони Великобританії.

Виступаючи перед журналістами на саміті НАТО у Вільнюсі, Бен Воллес попередив, що США наближаються до президентських виборів наступного року, і законодавці з країн, які роблять великі військові пожертвування Києву, можуть зіткнутися з політичною проблемою, якщо вони зіткнуться з українським гнівом. У Європі побоюються, що скептично налаштований НАТО Дональд Трамп може повернутися на пост президента США.

«Іноді доводиться переконувати законодавців на Пагорбі в Америці, доводиться переконувати політиків, що сумніваються, в інших країнах, що, знаєте, це того варте, що воно того варте і що вони за це щось отримують», — сказав він. «І подобається вам це чи ні, така реальність».

Деякі американські законодавці, продовжив Уоллес, скаржаться на підтримку Вашингтона Києву. «Іноді ви чули бурчання не від адміністрації в американській системі, а від законодавців на пагорбі… «Ми виділили 83 мільярди доларів, але ми не Amazon», — сказав він.

Міністр оборони додав, що порадив українському уряду взяти це до уваги.

«Тут є невелике застереження: подобається вам це чи ні, люди хочуть бачити подяку», — сказав Уоллес.

Уоллес заявив, що Україна досягла важливої віхи на цьому саміті, отримавши чітку заяву від альянсу про те, що Києву належить законне місце у НАТО.

«Перемога для України тут, на самміті — своєрідне культурне визнання того, що Україна належить НАТО», — сказав він. «Слово «належить» має на увазі долю, має на увазі, що це станеться. Це не якщо, це колись».