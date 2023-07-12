Опубліковано текст домовленості G7 про гарантії безпеки для України

Країни G7 домовилися про укладення багатостороннього документа, який забезпечуватиме Україні довгострокові гарантії безпеки з метою захисту від можливої агресії з боку Росії.

Згідно з інформацією, оприлюдненою у Financial Times та поширеною «Європейською правдою», цей документ був узгоджений під час саміту НАТО у Вільнюсі. У ньому зазначено, що розпочнуться переговори з Україною з метою «формалізації нашої незмінної підтримки України, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, відновлює свою економіку, захищає своїх громадян і прагне до інтеграції в євроатлантичне співтовариство».

Важливо відзначити, що переговори з українською стороною розпочнуться негайно. Крім країн G7, інші країни, які не є їх складовою частиною, також були запрошені приєднатися до цих зобов’язань. Вони включатимуть постачання «сучасної військової техніки на суші, в повітрі та на морі», надання підготовки українським військовим, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту.