Окупанти на Херсонщині погрожують місцевим депортацією до Сибіру НАТО дасть нам безпеку, а Україна зробить Альянс сильнішим, — Зеленський » НАТО ухвалив рішення по Україні. Чи йдеться про членство?

Члени НАТО рішуче погодилися, що Україна має стати членом альянсу, але про конкретні терміни не йдеться. Про це заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг. За його словами, НАТО надішле Україні запрошення, коли «всі союзники погодяться та будуть виконані вимоги». Також Столтенберг пояснив, що Україні не доведеться виконувати План дій щодо членства. «Це великий крок вперед і це велика різниця у порівнянні з мовою документа у 2008 році», — наголосив він. Йдеться про декларацію Бухарестського саміту НАТО у 2008 році, який визнав євроатлантичні перспективи України та Грузії, але не надав їм План дій щодо членства в НАТО. Столтенберг під час пресконференції наполягав, що є великий прогрес щодо просування України до НАТО, бо вперше в підсумковому комюніке йдеться про запрошення і союзники вперше погодилися прийняти її в НАТО без ПДЧ. «У 2008 році Україна була досить далеко від НАТО, все, що сталося після 2008 року зблизило нас», — пояснив генсек НАТО. За його словами, розширення співпраці з Україною також полягатиме у сприянні реформам оборонного сектора до повної сумісності зі стандартами НАТО і у створенні Ради Україна-НАТО, яка проведе своє перше засідання 12 липня. «Рада Україна-НАТО — це форум для кризових консультацій і ухвалення рішень, де ми будемо зустрічатись на рівних», — пояснив Столтенберг. У відповідь на питання журналістів, чому не встановлено чітку дату вступу України, Столтенберг відповів, що пакет допомоги для України допоможе країні наблизитися до членства в НАТО. Столтенберг додав, що члени альянсу, а не Росія, вирішують, які країни можуть вступити до НАТО. Критика з боку Зеленського Раніше вдень Володимир Зеленський емоційно висловився стосовно останніх пропозицій для України, які обговорюють на саміті НАТО у Вільнюсі. Він заявив, що лідери альянсу обговорюють формулювання тільки про запрошення України, а не про її членство. «Безпрецедентно й абсурдно — коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України», — йдеться в заяві президента, розміщеній в його соцмережах. Із заяви президента зрозуміло, що він отримав неприємні новини якраз на шляху до Вільнюса. Зеленський стверджує, що в альянсу немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом. «А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО — у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор», — вважає Зеленський. Україна очікує від саміту у Вільнюсі чіткого формулювання про те, що альянс прийме її до своїх членів після закінчення війни. Саме навколо цього питання точиться найбільше дискусій. Також серед очікувань — визнання прискореної процедури для України на шляху до вступу в альянс. За останніми даними, сторони досягли консенсусу в цьому питанні, Україна зможе вступити до НАТО без ПДЧ. Окрім того, українська сторона очікує безпекових гарантій та надання військової допомоги. Саміт НАТО проходить 11-12 липня у Вільнюсі, переговори про фінальні формулювання йдуть важко, оскільки Україна вимагає від альянсу більшої конкретики щодо її майбутнього членства. bbc.com