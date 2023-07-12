НАТО дасть нам безпеку, а Україна зробить Альянс сильнішим, — Зеленський

Виступ транслював Еспресо.TV.

«НАТО дасть Україні безпеку. Україна зробить НАТО сильнішим», — сказав президент.

Зеленський наголосив, що «ніколи й нікому не можна озиратися на Москву», а також розповів, що приїхав на саміт «з вірою у НАТО, яке не сумнівається та не озирається на агресора».

«Сьогодні я поїхав сюди з вірою у рішення, партнерів та вірою у сильне НАТО. У НАТО, яке не сумнівається, не втрачає час і не озирається на будь-якого агресора. І я хотів би, аби ця віра стала впевненістю у рішеннях, на які ми заслуговуємо і яких очікує кожен наш воїн, кожен наш громадянин, кожна наша мати, кожна наша дитина. Хіба це завелике бажання?», — каже глава держави.

Під час виступу президента України було піднято український прапор з Бахмуту, як знак свободи. Зеленський також назвав битву за Бахмут «однією з найбільш визначальних битв за свободу в Європі».

«Сьогодні тут, у Вільнюсі, український бойовий прапор з Бахмута. Бахмут — це одна з найбільш визначальних битв за свободу в Європі і саме так її будуть згадувати наші діти та онуки. Український прапор, хоч і побитий кулями, але живий, гордий та вільний, означає, що й кожен прапор буде живим, гордим та вільним», — каже президент.